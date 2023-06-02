المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية يفوز بطولة قيرغيزيا الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أقيمت منافسات المصارعة الرومانية في قرغيزيا في اطار مسابقات التصنيف للاتحاد الدولي للمصارعة خلال يومي 1 و 2 يونيو في مدينة بيشكيك بقرغيزيا.

وفاز المنتخب الإيراني بالبطولة في هذه المنافسات، بحصوله على 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة وميداليتين برونزيتين.

وكان قد شارك المنتخب الإيراني في هذه المنافسات بالمصارعي سيد دانيال سهرابي بوزن 67 كيلوجراماً ، ومحمد علي قرة بوزن 77 كيلوجراماً ، وعلي رضا محمدي بوزن 82 كيلوجراماً ، ومحمد هادي ساروي بوزن 97 كيلوجراماً.

وفازت إيران بالبطولة برصيد 175 نقطة ، وجاءت الفريق الأوزبكي بـ 148 نقطة والجورجي بـ 139 نقطة في المركز الثاني والثالث على التوالي.

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