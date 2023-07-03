  1. إيران
  2. السياسة
٠٣‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١٠:٢٨ ص

اميرعبداللهيان يستقبل السفير الإيراني الجديد لدى قرغيزستان

اميرعبداللهيان يستقبل السفير الإيراني الجديد لدى قرغيزستان

التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى جمهورية قيرغيزستان، غلامحسين يادكاري بوزير الخارجية، حسين اميرعبداللهيان قبيل مغادرته طهران متوجهاً إلى بيشكك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى غلامحسين يادكاري مع اميرعبداللهيان قبيل مغادرته البلاد لتنفيذ مهمته في بيشكك، حيث اوضح لوزير الخارجية احدث تطورات في مجال مهمته، كما ناقش أهم البرامج ذات الأولوية لتطوير العلاقات مع قرغيزستان اكثر فأكثر.

وأشار أميرعبداللهيان في هذا اللقاء إلى أن الحكومة الإيرانية الحالية تعطي الأولوية لتوسيع العلاقات مع دول الجوار والمجاورة بما في ذلك دول آسيا الوسطى، مؤكدا على ضرورة بذل الجهود لتوسيع العلاقات مع قيرغيزستان في جميع المجالات، وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي.

يذكر ان ياكاري سبق له ان يشغل منصب رئيس القسم الأوراسي الثالث بوزارة الخارجية، بالإضافة إلى العمل في سفارات الجمهورية الإسلامية في تركمانستان وألمانيا ولبنان.

/انتهى/

رمز الخبر 1934623

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات