اميرعبداللهيان يستقبل السفير الإيراني الجديد لدى قرغيزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى غلامحسين يادكاري مع اميرعبداللهيان قبيل مغادرته البلاد لتنفيذ مهمته في بيشكك، حيث اوضح لوزير الخارجية احدث تطورات في مجال مهمته، كما ناقش أهم البرامج ذات الأولوية لتطوير العلاقات مع قرغيزستان اكثر فأكثر.

وأشار أميرعبداللهيان في هذا اللقاء إلى أن الحكومة الإيرانية الحالية تعطي الأولوية لتوسيع العلاقات مع دول الجوار والمجاورة بما في ذلك دول آسيا الوسطى، مؤكدا على ضرورة بذل الجهود لتوسيع العلاقات مع قيرغيزستان في جميع المجالات، وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي.

يذكر ان ياكاري سبق له ان يشغل منصب رئيس القسم الأوراسي الثالث بوزارة الخارجية، بالإضافة إلى العمل في سفارات الجمهورية الإسلامية في تركمانستان وألمانيا ولبنان.

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