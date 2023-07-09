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٠٩‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١:٢٩ م

علي دعموش: الكيان الصهيوني في أسوأ حالاته وأهداف العدوان على جنين فشلت

علي دعموش: الكيان الصهيوني في أسوأ حالاته وأهداف العدوان على جنين فشلت

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” اللبناني، علي دعموش، اليوم، أن الكيان الصهيوني بات في أسوأ حالاته، موضحًا أن الأزمات السياسية والأمنية التي تلاحق الكيان الصهيوني تسهم في تآكل قوة الردع لديه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال دعموش: إن "الاحتلال فشل في عدوانه على جنين، بالقضاء على المقاومين ونيتها العسكرية".

وأضاف أن المقاومة الفلسطينية في جنين، وقفت صفًا واحدًا وبشجاعة في مواجهة العدوان، حتى أرغموه على الانسحاب".

وتابع دعموش: أن "جيش الاحتلال لم ينجح في رسم معادلات جديدة أمام المقاومة، أو تحقيق تغيير استراتيجي في المعادلات القائمة".

وأشار إلى أن “المجتمع الصهيوني سيكتشف كذب رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو عندما يتبين له أن وضع المقاومة لن يتأثر"، مشدداً على أن "جنين ستبقى قاعدة صلبة للمقاومة في الضفة الغربية”.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانًا عسكريًا، فجر الثلاثاء الماضي، على مدينة جنين ومخيمها، وتسبب في إحداث دمار واسع في المدينة والمخيم، جراء القصف المباشر وعمليات التجريف.

واستشهد 12 مواطنًا، وأصيب نحو 130 آخرين، خلال العدوان على جنين، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية.

/انتهى/

رمز الخبر 1934818

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