مخطط احتلالي لبناء مستوطنة كبيرة في قلب القدس المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لبناء مستوطنة كبيرة بين بلدات فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.

ويشمل المخطط الاستيطاني، بحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، بناء 450 وحدة استيطانية في منطقة مساحتها 12 دونمًا في منطقة تقع بين قريتي أم ليسون وجبل المكبر في القدس المحتلة.

ويقضي المخطط بإحاطة المستوطنة بجدار، حيث من المقرر أن تنظر ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" في هذا المخطط، الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال بادرت بوضع مخططات لإقامة عدة مستوطنات في القدس المحتلة، بينها مستوطنة "غفعات هشكيد" المحاذية لقرية شرفات، ومستوطنة "كدمات تسيون" بالتعاون مع جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، وتقضي إقامتها بتهجير فلسطينيين من منازلهم.

ويجري التخطيط حاليًا لإقامة مستوطنات قرب قريتي صور باهر والشيخ جراح.

المصدر : شهاب