منتخب الكرة الطائرة الإيراني للشباب يفوز على المنتخب البولندي في منافسات بطولة العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه واجه منتخب الشباب الإيراني للكرة الطائرة منتخب بولندا في مبارته الأولى ضمن المرحلة الثانية من بطولة العالم، حيث فاز على منافسه بنتيجة 3-0.

وتحقق هذا الفوز بينما خسر المنتخب الإيراني أمام بولندا في مباراتين من بطولة العالم للشباب التي استضافتها طهران، وانتقم في هذه المباراة من الهزيمتين.

وفي هذه المباراة، فاز الايرانييون على البولنديين بنتائج 25:17 و 25:23 و 25:23 ليخطو خطوة كبيرة للوصول إلى الفرق الأربعة الأولى.

يحتل فريق الشباب البولندي حاليًا المركز الثاني في الترتيب العالمي لهذه الفئة العمرية، وإيران في المركز الثامن.

وسيلتقي منتخب الشباب الإيراني مع منتخب تايلاند غدًا الأربعاء، في تمام الساعة 17:30 بتوقيت طهران، في مباراته الثانية ضمن المرحلة الثانية من البطولة.

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