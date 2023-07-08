المنتخب الإيراني للكرة الطائرة في وضع الجلوس يحرز بطولة آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اجريت ظهر اليوم السبت، مرحلة النصف النهائي من منافسات الكرة الطائرة في وضع الجلوس من البطولة الآسيوية في كازاخستان بين منتخبي إيران والعراق، وفي النهاية تغلب منتخب بلادنا على منافسه بنتيجة 3-0 ووصلت بذلك إلى اللقاء النهائي.

وفاز أعضاء المنتخب الإيراني على نظيره العراقي في هذه المباراة بنتائج 25:10 و 25: 7 و 25:15 وأصبحوا المتأهلين للتصفيات النهائية.

وبعد هذه المباراة واجه منتخب بلادنا، منتخب كازاخستان في المباراة النهائية وتمكن من هزيمة المضيف بنتيجة 3-0 وتوج بطلا لهذه المنافسات.

فاز المنتخب المنتخب الإيراني للكرة الطائرة في وضع الجلوس ببطولة آسيا بنتائج 25-21 و25-14 و25-17 ضد كازاخستان.

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