اللاعب العراقي "علي عدنان" ينضم إلى نادي "مس رفسنجان" الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن نادي مس رفسنجان في الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب العراقي، علي عدنان للعب كرة القدم له بالموسم المقبل.

ولم يكشف النادي الإيراني تفاصيل العقد، لكنه أشار إلى إتمام الصفقة مع الظهير الأيسر العراقي بشكل رسمي، ليخوض عدنان تجربته الأولى بالدوري الإيراني الممتاز، بعد أن سبق له تمثيل روبن كازان الروسي بالموسم الماضي.

ويعد عدنان 30 عاما، صاحب الرقم القياسي باللعب في 6 دوريات أوروبية وأمريكية وآسيوية، بعد احترافه مع ريزا سبورت التركي، أودينيزي وأتالانتا الإيطاليين، فانكوفر الكندي، فايلة الدنماركي وروبن كازان الروسي، قبل أن يتم اليوم صفقته مع خامس الترتيب بالدوري الإيراني للموسم الماضي.

يذكر أن اللاعب العراقي علي عدنان (65 مباراة دولية) تم استبعاده مؤخرا خارج قائمة أسود الرافدين عن معسكري إسبانيا وودية كولومبيا، وقد تكون عودته للاحتراف محطة لاستعادة موقعه مع المنتخب العراقي بنهائيات كأس آسيا المقبلة في قطر مطلع 2024.

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