باحثون إيرانيون يخترعون روبوت لجني التمور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تصميم وبناء هذا الروبوت في إطار رسالة الماجستير لأحد طلاب كلية التكنولوجيا الزراعية بجامعة طهران.

قال استاذ كلية التكنولوجيا الزراعية د. جعفر سماح، الذي اشرف علی هذه الاطروحة، ان "الروبوت يساعد على تحسين الجودة وارتقاء سرعة عملیة جني التمور عن طريق الجني الآلي".

و اضاف "سماح"، بانه يقلل استخدام الروبوت من المخاطر التي تسببها الظروف الصعبة لجني التمور بشکل عادي.

یذکر بانه تم نشر نتائج هذا البحث مؤخرًا في مجلة "Journal of Field Robotics" التابعة لشرکة وایلی الامریکیة للنشر.

/انتهی/