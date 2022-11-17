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١٧‏/١١‏/٢٠٢٢, ١٠:٤١ ص

صباح اليوم؛

ارتفاع حصيلة شهداء ايذه الى 7 أشخاص بعد وفاة جريح ثان

ارتفاع حصيلة شهداء ايذه الى 7 أشخاص بعد وفاة جريح ثان

استُشهِدَ ثاني جريح في حادث الهجوم الارهابي في مدينة "ايذه" بمحافظة خوزستان _جنوب غرب ايران_ ليرتفع بذلك عدد شهداء هذا الحادث الارهابي الى 7 شهداء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مجموعتان من المسلحين يستقلون دراجتين ناريتين، قاموا بإطلاق النار مباشرة على المواطنين وعناصر الشرطة، باستخدام اسلحة "كلاشينكوف"، في السوق المركزية بمدينة "ايذه" وقد أعلن في بادئ الأمر عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين بينهم طفل عمره 9 سنوات.

وقد وصفت حالة اثنين من المصابين بالحرجة، وتم نقلهم الى مدينة "الأهواز" _مركز محافظة خوزستان_ لتلقي العلاج اللازم.

وقد أعلن مدير العلاقات العامة بجامعة "جندي شابور" للعلوم الطبية، فجر اليوم ان احد المصابين وافته المنية، ليرتفع عدد الشهداء الى 6 أشخاص.

وأعلن المدير العام لعدلية محافظة خوزستان، الليلة الماضية عن اعتقال 3 أشخاص من الضالعين الاساسيين في هذا الهجوم الإرهابي.

/انتهى/

رمز الخبر 1927989

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