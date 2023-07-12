بختیار: ایران تدعم مبادرة "الحزام والطريق" الصينية

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن بختیار قال خلال اجتماعه مع مساعد وزیر الخارجیة الصیني "دنغ لی" في بکین، اليوم الأربعاء: طهران تزيد من تعاونها مع بكين تماشياً مع دفع التوافق بين رئيسي البلدين.

ولفت المسؤول الإيراني الی التوقیع علی عشرین وثيقة استراتيجية خلال الاجتماع الأخير بين رئيسي البلدين في بكين؛ موکدا بان طهران تسعى لتطوير العلاقات مع بكين.

وقال مساعد وزیر الخارجیه الصیني خلال اللقاء: إن طهران شريك استراتيجي شامل بالنسبة للصين وان تنمية العلاقات بين البلدين أولوية لنا.

وأردف المسؤول الصيني: بلادنا تزيد من تعاونها العملي مع طهران في مختلف المجالات تماشيا مع الوثيقة الاستراتيجية الإيرانية الصينية.

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