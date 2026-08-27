رضائي: إذا قامت أميركا بأي عمل شرير، سنفعل بها ما سيسجل في التاريخ

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، قال خلال لقائه الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، معدداً على العلاقات الودية والأخوية بين إيران وقطر، إنه حذّر من أي عمل عدائي أميركي ضد إيران.

وأشار إلى علاقات إيران وقطر، وقال إن إيران ساعدت قطر في الأيام والظروف الصعبة، وتؤكد على الصداقة والأخوة بين البلدين.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أن إيران لا تثق بأميركا، مشيراً إلى أن الأميركيين خانوا الدبلوماسية والمفاوضات مراراً.

وتابع رضائي محذراً: إذا بدأت أميركا شروراً ضد إيران، سنفعل بمصالحها العسكرية والاقتصادية ما سيسجل في التاريخ.

وحول مضيق هرمز، قال رضائي إن على أميركا أولاً اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ شروط إيران، وبعد ذلك ستقدم إيران على إعادة فتح المضيق.

تأكيد قطر على استمرار التعاون مع إيران

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، عن شكره لمساعدات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الظروف الصعبة، والعلاقات الأخوية بين البلدين.

وأكد أن قطر لم تتردد أبداً في التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما أشار رئيس وزراء ووزير خارجية قطر إلى الظروف الحساسة الراهنة في المنطقة، وقال إن قطر، بدافع قائم على الشعور بالمسؤولية، كانت دائماً حريصة على التعاون مع إيران.

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