همتي: لدينا عملة صعبة كافية لتلبية احتياجات السوق

أفادت وكالة مهر للأنباء أن عبدالناصر همتي، محافظ البنك المركزي، قال ظهر اليوم الخميس، على هامش زيارته لمصانع مدينة دزفول، إن القدرات الإنتاجية التي شاهدوها اليوم في هذه الوحدات، والتي تشمل إنتاج السكر والزيوت ومنتجات زراعية أخرى، تمتلك إمكانات عالية جداً للمساهمة في الاكتفاء الذاتي الزراعي للبلاد، وهذا أحد أهم إنجازات هذه الزيارة الميدانية.

وأشار همتي إلى بحث المسائل المالية والنقدية والعملية للوحدات الإنتاجية، وأضاف أنه جرى التباحث مع القائمين على هذه المصانع حول التحديات المالية وتوفير السيولة، وتم الاتفاق على متابعة مشاكلهم في طهران بجدية، وتقديم أي دعم ممكن في هذا المجال.

وشدد محافظ البنك المركزي، في جزء آخر من كلمته، على استمرار سياسات الحكومة النقدية، وقال إن سياسة توفير 500 مليون دولار من العملة الصعبة، والتي تم إقرارها وإبلاغها سابقاً، لعبت دوراً فعالاً في استقرار السوق، وهذه السياسة ستستمر بالتأكيد، ولن يسمحوا بحدوث اضطرابات وتقلبات في سوق العملة.

وأشار همتي إلى الاحتياطيات الكافية من العملة الصعبة، مؤكداً أن لديهم العملة الكافية لتلبية احتياجات السوق، وسيقومون، كما أعلنوا سابقاً، بتأمين أي كمية من العملة يحتاجها السوق، في إطار السياسات المحددة، وسيمنعون، من خلال الإدارة الذكية، حدوث صدمات سعرية في سوق العملة.

وشدد على ضرورة التعامل الحازم مع أي إجراء تخريبي في المجال الاقتصادي، وأضاف أن أي شخص يحاول، بأي شكل من الأشكال، تعطيل عرض العملة للبلاد، أو يعرض الاستقرار الاقتصادي للخطر من خلال خلق التضخم، سيواجه الإجراءات القانونية والرقابية للبنك المركزي، وستكون نتيجة هذه الإجراءات في النهاية لصالح الشعب والفاعلين الاقتصاديين.

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