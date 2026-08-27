زيادة سعة استقبال الشاحنات الإيرانية في معبر بازرغان من قبل الجمارك التركية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن جمارك إيران، أنه بعد اجتماعات مستمرة بين مسؤولي الجمارك الإيرانية والتركية في معبر بازرغان - غوربلاغ، تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية لتسهيل حركة الشاحنات، وتقليل وقت الانتظار على الحدود، وخفض تكاليف التجارة بين البلدين.

وقالت فاطمة اعتماد مقدم، مستشارة رئيس الجمارك ومديرة مكتب التعاون الدولي في جمارك إيران، إن هذه الإجراءات تمت لتسهيل التجارة عبر المعابر الحدودية، بالتنسيق مع الوفد الجمركي التركي.

وأضافت أنه في الاجتماع التخصصي بين الجانبين، تم بحث الحلول التشغيلية لزيادة سرعة عبور الشاحنات وإزالة العقبات في معبر بازرغان، وبناءً على الاتفاقات، تم تشكيل آلية مشتركة بحضور ممثلين عن جمارك إيران وتركيا وهيئات النقل الدولي في البلدين.

وقالت اعتماد مقدم إن ممثلي هيئات النقل الدولي الإيرانية والتركية، ومنها ITCAI وUND، يشاركون في هذه الآلية لمتابعة القضايا التنفيذية ونقاط الاختناق في حركة الشاحنات بشكل مستمر.

وأضافت مديرة مكتب التعاون الدولي في جمارك إيران أن مديري وخبراء جمارك بازرغان وغوربلاغ، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص، رصدوا ميدانياً عملية عبور الشاحنات خلال عدة ليال، واتخذوا الإجراءات اللازمة لزيادة التنسيق التشغيلي وإزالة الاختناقات.

وذكرت أن النتائج الأولية لهذه الإجراءات كانت زيادة قدرة استقبال وعبور الشاحنات في معبر بازرغان، حيث وصل عدد الشاحنات العابرة في هذا المعبر إلى أكثر من 350 شاحنة يومياً.

وأضافت اعتماد مقدم أنه مع استمرار التعاون بين جمارك البلدين، وزيادة التنسيقات التشغيلية، وإزالة العقبات المتبقية، من المتوقع أن تزداد قدرة عبور الشاحنات في معبر بازرغان - غوربلاغ إلى 400 شاحنة يومياً. ويأتي هذا الإجراء في إطار تسهيل التجارة الخارجية، وتيسير النقل الدولي، وتقليل تكلفة ووقت توقف أسطول نقل البضائع بين إيران وتركيا.

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