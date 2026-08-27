باكستان: لم يُنقل أي رسالة من ترامب؛ ولا نلتزم بالعقوبات الأحادية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة أن وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت اليوم الخميس أن الجنرال عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، لم ينقل خلال الأيام الماضية أي رسائل جديدة من دونالد ترامب، الرئيس الأميركي، إلى إيران، وأن زيارته الأخيرة إلى طهران جاءت في إطار الجهود المستمرة لإسلام آباد لمنع استئناف الحرب وحل هذه الأزمة.

وقال طاهر أندرابي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، في مؤتمر صحفي، رداً على التقارير التي تحدثت عن نقل الجنرال منير رسائل إلى المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته الأخيرة، إن هذه الادعاءات غير صحيحة، وإن زيارة قائد الجيش الباكستاني جاءت في إطار دور إسلام آباد الوسيط.

وأضاف أن المحادثات التي جرت كانت جزءاً من الجهود المستمرة للمساعدة في إنهاء الصراع واستئناف الجهود لإعادة فتح مضيق هرمز، وركزت على إنهاء المأزق الحالي واستئناف الجهود لاستعادة الاستقرار والسلام الإقليميين.

وأكد أندرابي أن إسلام آباد تواصل وساطتها بين أميركا وإيران بالتعاون مع الدول الصديقة، وتدعم جميع الجهود لتحقيق السلام والتوصل إلى حل عادل لهذا النزاع.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن التجارة بين باكستان وإيران مستمرة، وأن إسلام آباد غير ملزمة بتنفيذ العقوبات الأحادية ضد طهران.

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