بزشكيان: لن تتحقق مصالح أي دولة بالطمع والجشع

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان قال ظهر اليوم الخميس ، في مراسم توديع سفراء إيران الجدد إلى دول كوريا الجنوبية وبيلاروسيا وجمهورية التشيك وجمهورية كازاخستان وسنغافورة، إن توسيع التفاعلات وتطوير العلاقات السياسية مع جميع الدول هي من الأولويات الأساسية والمهام المهمة لسفراء إيران في الخارج، وشدد على ضرورة السعي المستمر لتطوير التعاون في المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية، وأضاف أن أهم مهمة لسفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدول الخارجية هي تهيئة البيئة المناسبة لرفع مستوى التعاون بين الجانبين، والتواصل الفعال لتطوير العلاقات، وتحقيق الأمن وإحلال السلام المستدام.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة سعي السفراء لإزالة العقبات التي تعترض تطوير العلاقات الثنائية، وقال إن سفراء إيران يجب أن يسعوا دائماً لإزالة المشاكل القائمة وتمهيد الطريق لتطوير العلاقات.

وأكد بزشكيان أيضاً على أهمية تنظيم وتعزيز التفاعلات والتعاون الخارجي للبلاد على أساس المصالح المشتركة ومبادئ الربح للجميع، وقال إن نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجال الدولي كان دوماً سلمياً وتفاعلياً، وعلى سفراء البلاد أن يشرحوا هذا النهج بشكل صحيح لشعوب العالم. فمصالح أي دولة لن تتحقق بالطمع، بل يجب تهيئة الظروف لكي يستفيد كلا البلدين من المصالح المشتركة في إطار التفاعل.

وفي جزء آخر من كلمته، هنأ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد المبعث، وأكد على المكانة الرفيعة للنبي الأكرم بين المسلمين، ودوره في حل النزاعات بين القبائل في بداية البعثة، وقال إن التاريخ يحمل لنا دوماً دروساً خالدة. فقد كانت قبيلتا الأوس والخزرج متصارعتين لأكثر من 100 عام، لكن النبي الأكرم هيأ الظروف لتقليل الخلافات تدريجياً، وتمكن المسلمون، باتباعهم إطاراً مشتركاً، من تمهيد الطريق لقيام حضارة عظيمة.

واختتم بزشكيان كلمته متمنياً التوفيق للسفراء في أداء مهامهم وتحقيق أهدافهم، وقال: اسعوا لأن تكونوا، في إطار السياسة المبدئية للحكومة الرابعة عشرة لتعزيز النظرة الودية وتوسيع التعاون والعلاقات بين البلدين، حاملين رسالة السلام والانسجام والوحدة والطمأنينة.

وخلال هذه المراسم، قدّم السفراء الخمسة الجدد للجمهورية الإسلامية الإيرانية توضيحات حول القدرات والمجالات المتاحة في الدول التي سيعملون بها لتطوير وتعزيز العلاقات.

وأكد كل من السادة أحمد عرفانيان، سفير إيران في كوريا الجنوبية، ومحسن أميد زماني، سفير إيران في بيلاروسيا، وسعد الله مسعوديان، سفير إيران في جمهورية التشيك، ومحمود صفري، سفير إيران في جمهورية كازاخستان، وأحمد صفاري، سفير إيران في سنغافورة، بشكل خاص على الفرص المتاحة لتعزيز التفاعلات الثنائية في مختلف المجالات.

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