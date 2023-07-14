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١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٩:٣٧ ص

الداخلية اليمنية: الأجهزة الأمنية تعتقل خلية إرهابية جنّدتها الإمارات

الداخلية اليمنية: الأجهزة الأمنية تعتقل خلية إرهابية جنّدتها الإمارات

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية ء أنّ "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عناصر خلية إجرامية جنّدتها الإمارات، وضبطت المواد المتفجرة المرسلة من استخبارات أبو ظبي".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أشارت الوزارة إلى أنّ "استخبارات الإمارات جنّدت الخلية في المناطق الحرة، عبر أحد مرتزقتها المقيمين بمأرب".

وعملت الأجهزة الأمنية على رفع حالة الجاهزية ونشر فرق متعددة وتوزيعها، من أجل متابعة جميع عناصر الخلية وتحديدها، ومعرفة ارتباطاتها للقبض على جميع عناصرها، بحسب المتحدث باسم الوزارة، العميد عبد الخالق العجري.

وأكد العجري أنّ الأجهزة الأمنية "تتابع إجراءات القضية، إلى حين تسليم كل من تورّط في الخيانة إلى العدالة".

ولفت المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أنّ "أي محاولات للعدو، سواء في العاصمة صنعاء أو المحافظات الحرة، لن تكون بعيدةً عن رصد الأجهزة الأمنية ومتابعتها".

/أنتهى/

رمز الخبر 1934960

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