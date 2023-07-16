صنعاء تجدد التأكيد على ضرورة رفع الحصار الجوي بشكل كامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف: أن ثلاث رحلات في الأسبوع لوجهة واحدة فقط لا تلبي حاجة المواطن اليمني مشيراً إلى أن هناك مأساة حقيقية على المرضى الذين هم بحاجة السفر للعلاج.

وأكد الشريف أن العدوان يعرقلون عمليات حجز تذاكر السفر للمسافرين من مطار صنعاء ويعملون كملكيين أكثر من الملك في حصار شعبنا، في إشارة إلى حرص العدوان على تشديد إجراءات الحصار وعرقلة أية جهود لرفع القيود الإجرامية على المواطنين.

وفي هذا السياق، أكد أن الأمم المتحدة دورها سلبي تجاه شعبنا منذ بداية العدوان وكان من المفترض أن تضغط لفتح مطار صنعاء بشكل كامل.

في السياق نفسه، دعا وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد "رائد جبل"، الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف ملزم لتحالف العدوان بالسماح بتشغيل مطار صنعاء إلى كل الوجهات.

وأكد أن عدد الرحلات الحالية من مطار صنعاء لا تخدم الاحتياج الأدنى للشعب اليمني وأي قيود على المطار تتنافي مع القوانين الدولية.

وطالب جبل بسرعة فتح مطار صنعاء أمام كـل شركات الطيران المحلية والدولية وإلى كل الوجهات، كما شدّد على ضرورة تحييد شركة الخطوط الجوية اليمنية في إشارة إلى محاولات تحالف العدوان استخدام الشركة كأداة لتنفيذ توجيهاته وتبني مواقفه.

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