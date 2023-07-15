الوفد الإيراني ينعقد عقودا زراعية مهمة خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى الدول الإفريقية الثلاث

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح علي رضا بيمان باك إنجازات رحلة الرئيس الإيراني إلى ثلاث دول أفريقية، قائلا: "أن هذه القارة تستقطب اهتمام الدول الرائدة في المجال الاقتصادي الناشئ، مثل تركيا والصين، لما تتمتع به من خصائص فريدة من نوعها من مناخ وتربة خصبة وفرص استثمارية، والحكومة الايرانية الحالية أيضا منذ بدء عملها، وضعت زيادة التفاعلات الاقتصادية مع هذه القارة على جدول الأعمال، بغض النظر عن المناقشات السياسية والعقوبات".

وأشار المسئول الإيراني إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع إفريقيا بمقدار الضعفين في الحكومة الحالية، قائلا: "يمكننا استيراد جزء من حاجة البلاد إلى البروتين، والتي تتراوح من 150 ألف إلى 200 ألف طن، من إفريقيا ، و تم توقيع اتفاقية مع كينيا في هذا الصدد".

وتابع: "أنه من بين 1200 مليار دولار من التجارة التي تخص المنطقة الأفريقية، هناك حوالي 600 مليار دولار يتعلق بقسم الواردات ونفس الحجم لقسم الصادرات تقريبًا".

وقال باك بيمان: "إنه في مجال الثروة السمكية أيضا تم توقيع اتفاقية مع الحكومة الكينية، يمكن بموجبها للصيادين الإيرانيين استخدام المساحة الساحلية لهذا البلد"، مضيفا: "ان الاتفاقيات مع دولة اوغندا، قد ركزت على موضوع الزراعة خارج البلاد ووافقت الحكومة الأوغندية على توفير 10 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية لإيران للزراعة خارج أراضيها".

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