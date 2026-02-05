تعيين الأدميرال شمخاني أميناً لمجلس الدفاع

وأفادت وكالة مهر للأنباء بموجب مرسوم رئاسي، عُيّن الأدميرال علي شمخاني أميناً لمجلس الدفاع. تشمل مهام هذا المجلس تعزيز الجاهزية الدفاعية، ومواجهة التهديدات الناشئة، وتشجيع التنسيق في صنع القرارات الدفاعية.
/انتهى/
