حزب الله: إيران ثابتة في وجه الأعداء

أفادت وكالة مهر للأنباء تحدث علي عمار، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، عن الوضع في المنطقة خلال العام ونصف العام الماضيين، والحرب التي يشنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد المقاومة الإسلامية في المنطقة، واستشهاد عدد من قادة المقاومة، ولا سيما الشهيد السيد حسن نصر الله، وذلك في مراسم حضرها مجتبى أماني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت. وقال: "لم يكن هذا الهجوم من الأعداء غريباً علينا على الإطلاق، لأننا يجب أن نتذكر دائماً أن الألم والضرر الذي لحق بهذا العدو، سواء أكان أمريكياً أم "إسرائيلياً"، كانا خسائر فادحة".

في إشارة إلى مشروع الأعداء الخطير قبل ثلاثة عقود للسيطرة على المنطقة واستهداف المقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال عمار: "بفضل المجاهدين والقوات المسلحة، تمكنا نحن والجمهورية الإسلامية الإيرانية من الصمود والمثابرة في وجه هذا العدو الذي لا يزال يسعى للانتقام لهزائمه على حركة المقاومة الإسلامية وإيران عبر الشيطان ترامب نفسه". وأكد: "سنواصل رفع راية الجهاد والنضال، وسنبقى ثابتين، ولدينا إيمان راسخ بأن هذه الليلة ستنتهي، وأن هذا الصباح سيشرق بوصول ولينا، سيد الزمان (عجّل الله فرجه الشريف)".

/انتهى/