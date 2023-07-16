للإسبوع 28 على التوالي..عشرات الآلاف من الصهاينة يحتجون ضد نتنياهو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أحتشد حوالي 190 ألف متظاهر في شارع كابلان في تل أبيب و200 ألف في مدن أخرى في مظاهرات ضد مخطط حكومة نتنياهو لإضعاف القضاء.

وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلالاف من الصهاينة أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر.

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