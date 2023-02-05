مسيرات حاشدة من المستوطنين ضد حكومة نتنياهو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أغلقت شرطة الاحتلال العديد من الشوارع تزامنا مع المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ "مدن تل أبيب وحيفا وهرتسيليا وبئر السبع والقدس، شهدت تظاهرات كبيرة ضد نتنياهو".

وأشارت إلى أنّ "المتظاهرين في تل أبيب وصلوا للمباني الحكومية في شارع كبلان وسط المدينة، فيما شهدت ساحة هبيما تظاهرة شارك فيها الآلاف".

كما "تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام منزل الرئيس الإسرائيلي يتسحق هرتسوغ، بمدينة القدس، شارك فيها أحد زعماء المعارضة، ووزير الجيش السابق، بيني غانتس"، حسب هيئة البث.

ويتهم المتظاهرون الحكومة الحالية بأنها "تخطف الديمقراطية، من خلال تلك الإصلاحات القضائية، وتسعى لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية، وإجراء تعديلات جذرية ضد الأقليات، وشرعنة العنصرية والتمييز".

ومما يذكر أن أكثر من 100 ألف شخص تظاهروا في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى بضعة آلاف في حيفا وبئر السبع والقدس.

وكان نتنياهو قد هاجم بشدة جهاز القضاء واعتبر أمام عشرات رجال الأعمال أن "مشكلة التقنين (وضع القوانين) في إسرائيل هي عائق هائل أمام الاقتصاد".

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