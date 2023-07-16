وزير الخارجية التونسي يصل إلى الكويت في إطار جولة خليجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يجري وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، جولته الخليجية اليوم الأحد، تشمل كلاًمن الكويت والإمارات والسعودية.

كشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية يوم أمس، عن مصادر مطلعة أن وزير الخارجية التونسي سيصل إلى الكويت فجر الأحد في إطار جولة خليجية تلبية لدعوات تلقاها من نظرائه في الكويت والرياض وأبوظبي، وذلك ما بين 16 و20 يوليو الجاري.

وأختار وزير الخارجية التونسي الكويت كمحطة خليجية أولى في جولتها،وسيجري مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبد الله، وعدد من كبار المسؤولين".

وأوضحت أيضا أن الزيارة تأتي في "إطار العلاقات التاريخية المميزة التي تجمع البلدين وحرصهما الدائم والدؤوب على تبادل المشاورات تجاه القضايا والملفات على الساحتين الاقليمية والدولية وتعزيز التعاون المشترك واستشراف آفاق جديدة لها".

وترتبط دول الخليج الفارسي مع تونس بعلاقات واسعة في المجالات كافة، وفي ظل أوضاع اقتصادية صعبة، تعول السلطات التونسية على الدعم الخليجي، خاصةً أن هذه الأزمة تأتي بالتزامن مع الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية دفعتها إلى السعي منذ مدة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بعدما فاقمتها تداعيات جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ فبراير 2022.

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