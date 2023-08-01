تونس تدرس مقترح قانون يجرم التطبيع مع "إسرائيل"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قدمت اللجنة قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة إلى الشعب التونسي ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة.

وفي آب/أغسطس 2022، شددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية على التزامها بأحكام "المقاطعة" العربية لـ"إسرائيل" وفق مبادئ جامعة الدول العربية، رداً على ما تم تداوله من تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع "إسرائيل".

وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة لـ"إسرائيل" عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة إلى أخرى.

ولطالما أكدت وزارة الخارجية التونسية أن كل ما يروج من شائعات عن عزم تونس على تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا أساس له من الصحة، وقالت إنها غير معنية بالتطبيع مع "إسرائيل"، وشددت على أنّ موقفها لا تؤثر فيه التغيرات الدولية.

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