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١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٢:٠١ م

نائب عراقي: أميركا مصدر التهديد الاول للعراق بتدخلاتها المشينة

نائب عراقي: أميركا مصدر التهديد الاول للعراق بتدخلاتها المشينة

دعا النائب في البرلمان العراقي عن كتلة الصادقون النيابية علي تركي الجمالي، الاحد، السلطتين التشريعية والتنفيذية الى اتخاذ موقف جاد ضد الجانب الاميركي لتهديداته المشينة لسيادة العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الجمالي إن "التدخلات الأميركية السافرة بدأت تنعكس سلبا على المواطن"، مبينا أن " اميركا تواصل تدخلاتها بالشؤون الداخلية للعراق في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية ".

وأضاف أن "التدخل الأميركي مازال موجودا وعلى الحكومة والبرلمان أن يدركا ذلك"، مشددا على "ضرورة الرد بشكل قاطع على تدخلات الاميركان بذريعة حماية الاموال العراقية".

ولفت إلى أن "اميركا استخدمت الدولار كسلاح بيدها ضد العراق وشعبه واليوم تحاول استخدام ملف الكهرباء لإثارة الشارع العراقي ".

وكان عضو تحالف الفتح عدي عبد الهادي قد اتهم اميركا بالضغط لافشال الاتفاق النفطي مع ايران مقابل الغاز.

المصدر: المعلومة

رمز الخبر 1935034

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