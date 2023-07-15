تحالف الفتح يكشف أسباب محاولة واشنطن عرقلة اتفاق الطاقة مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، السبت، أكد أن واشنطن ستعرقل اتفاق بغداد لثلاثة أسباب، وقال في حديث لوكالة المعلومة العراقية إن "اتفاق مقايضة النفط الاسود العراقي مقابل الغاز الايراني لتشغيل محطات انتاج الكهرباء دخل حيز التنفيذ بعد ساعات على التوقيع وهناك زيادة ملحوظة في الانتاج وسيصل الى مستواه ما قبل الازمة في غضون ايام".

واضاف، ان "واشنطن ستضغط باتجاه عرقلة الاتفاق بكل الاشكال لانها تريد ابقاء ادارة ملف الكهرباء من خلال سفاراتها ببغداد لاستغلالها كورقة ضغط وابتزاز ضد الحكومة متى شاءت"، لافتا الى ان "كل ما يحدث هو هدفه الضغط على العراق من اجل التطبيع مع الكيان الصهيوني".

واشار الى ان "امريكا تريد ابقاء هيمنتها على ملف الكهرباء والدولار في بغداد لانهما يمثلان أهمية لاقتصاد البلاد ويمكن من خلالهما ممارسة الابتزاز كما حدث مع بقية الحكومات الاخرى".

وكان العراق ابرم اتفاق مع ايران حول مقايضة النفط الاسود مقابل الغاز لتشغيل محطاته لانتاج الكهرباء.

المصدر: المعلومة

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