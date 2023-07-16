الصحة اليمنية: أكثر من 500 مستشفى ومرفق صحي دُمرت خلال العدوان على اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الصحة اليمنية قالت في بيان لها، اليوم الأحد، بوقوع أضرار في أقسام مستشفى البرح وسيارات الإسعاف وهلع كبير في أوساط الأطباء والمرضى.

وأكدت وزارة الصحة أن استهداف المشافي والمنشآت الصحية جريمة حرب يرتكبها تحالف العدوان أمام ناظري الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اللذين يواصلان الصمت.

وأشارت الصحة في بيانها إلى أن أكثر من 500 مستشفى ومرفق صحي دُمرت بشكل كلي أو جزئي خلال العدوان على اليمن.

ودعت بشكل عاجل إلى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي لسفر المرضى ووصول التجهيزات والمساعدات الطبية لتمكين القطاع الصحي من الصمود وتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن.

وألقى طيران العدوان التجسسي، في وقت سابق اليوم قذائف على مستشفى مقبنة الريفي بمدينة البرح، ما تسبب بوقوع أضرار في أقسام مستشفى البرح وسيارات الإسعاف وهلع في أوساط الأطباء والمرضى.

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