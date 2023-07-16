  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٩:١٤ م

الصحة اليمنية: أكثر من 500 مستشفى ومرفق صحي دُمرت خلال العدوان على اليمن

الصحة اليمنية: أكثر من 500 مستشفى ومرفق صحي دُمرت خلال العدوان على اليمن

أدانت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية بشدة استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي المسيّر مستشفى البرح في مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الصحة اليمنية قالت في بيان لها، اليوم الأحد، بوقوع أضرار في أقسام مستشفى البرح وسيارات الإسعاف وهلع كبير في أوساط الأطباء والمرضى.

وأكدت وزارة الصحة أن استهداف المشافي والمنشآت الصحية جريمة حرب يرتكبها تحالف العدوان أمام ناظري الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اللذين يواصلان الصمت.

وأشارت الصحة في بيانها إلى أن أكثر من 500 مستشفى ومرفق صحي دُمرت بشكل كلي أو جزئي خلال العدوان على اليمن.

ودعت بشكل عاجل إلى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي لسفر المرضى ووصول التجهيزات والمساعدات الطبية لتمكين القطاع الصحي من الصمود وتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن.

وألقى طيران العدوان التجسسي، في وقت سابق اليوم قذائف على مستشفى مقبنة الريفي بمدينة البرح، ما تسبب بوقوع أضرار في أقسام مستشفى البرح وسيارات الإسعاف وهلع في أوساط الأطباء والمرضى.

/انتهى/

رمز الخبر 1935048

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات