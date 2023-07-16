إيران وسوريا يبحثان تعزيز التعاون العلمي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث السفير الايراني في دمشق حسين أكبري مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري الدكتور بسام إبراهيم علاقات التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والمحاور المتعلقة بالمنح الدراسية المتبادلة، وبرامج التوءمة العلمية في المجالات العلمية التخصصية، وإمكانية استئناف وتطوير البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين.

وأكد الوزير إبراهيم أهمية التبادل العلمي والبحثي، وتعزيز مسارات التعاون الأكاديمي بين المؤسسات الجامعية ولا سيما التخصصية منها، لتطوير بيئة التفاهم وفق السياقات المعتمدة.

ولفت إلى ضرورة تطوير البرنامج التنفيذي بين البلدين وتفعيله لجهة تطوير الكوادر وتبادل الخبرات العلمية الطبية، وزيادة المنح ومعالجة قضايا الطلاب السوريين والإيرانيين، مبيناً أهمية الاستفادة من التطورات التي تشهدها إيران على المستوى العلمي والبحثي والطبي وبعض الاختصاصات الدقيقة.

بدوره أكد السفير أكبري أهمية العلاقات السورية الإيرانية التي تشهد تطوراً ملحوظاً على كل الأصعدة، وضرورة التركيز على العلاقات العلمية والبحثية والصحية لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن لدى الجانب الإيراني خطةً شاملةً للتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا وبعض الاختصاصات الدقيقة وزيادة المنح.

المصدر: سانا

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