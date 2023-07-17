  1. إيران
  2. الرياضة
١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٨:٤٢ ص

رئيسي: فوز المنتخب الوطني لكرة الطائرة دليل على قدرة الشباب وموهبتهم

رئيسي: فوز المنتخب الوطني لكرة الطائرة دليل على قدرة الشباب وموهبتهم

هنأ الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي فوز المنتخب الوطني لكرة الطائرة تحت 21 عاما في بطولة العالم، مضيفا ان هذا الانتصار كان تجسيداً آخر لقدرة وموهبة شباب إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني فوز منتخب بلادنا للكرة الطائرة تحت 21 عاما في بطولة العالم في المنامة.

وهنأ رئيسي الأمة الإيرانية على هذا النجاح وثمن جهود جميع المدربين والموظفين في المنتخب الوطني لكرة الطائرة، وخاصة الشباب الذين رفعوا اسم إيران من خلال التلويح بالعلم المقدس للجمهورية الاسلامية الايرانية وسائلا الباري تعالى ان يواصل فوزهم في البطولات الرياضية الاخرى.

وجدير بالذكر أن منتخب إيران للكرة الطائرة للشباب فاز ببطولة العالم بقوة وثمانية انتصارات متتالية بعد فوزه على إيطاليا مساء الأحد ووقوفه على المنصة الأولى للمرة الثانية.

وانطلقت النسخة الثانية والعشرون من بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال تحت 21 عاما في 7 يوليو الجاري في المنامة بالبحرين، واختتمت ليلة (الأحد) ببطولة إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1935050

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات