قائد الثورة يهنئ منتخب الشباب الايراني للكرة الطائرة بفوزه في بطولة العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب الامام الخامنئي في رسالة عن تقديره لأبناء الأمة الإيرانية عقب فوز منتخب شبابنا للكرة الطائرة ببطولة العالم. فيما يلي نص رسالة قائد الثورة الإسلامية:



"بسم الله الرحمن الرحيم"



أبطال الكرة الطائرة الشباب الأعزاء



لقد أسعدتم قلوب الشعب الإيراني بأدائكم الرائع. شكرًا لكم جميعًا.



السيد علي خامنئي



تجدر الإشارة إلى أن منتخب الشباب للكرة الطائرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي تأهل إلى نهائي البطولة بعد تحقيق ثمانية انتصارات متتالية في مرحلتي التصفيات، تُوّج بطلًا لبطولة العالم للكرة الطائرة تحت 21 عامًا للمرة الثالثة بفوزه على إيطاليا بنتيجة 3-1.