منتخب إيران لكرة السلة للفتيات يفوز بلقب الوصافة للمرة الأولى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز منتخب إيران لكرة السلة للفتيات تحت 16 عامًا بلقب الوصافة للمرة الأولى في تاريخ كرة السلة للسيدات في آسيا.

و أنهى منتخب إيران لكرة السلة للفتيات تحت 16 سنة دوري في كأس آسيا للمستوى الثاني بأربعة انتصارات في مرحلتي التمهيدي ونصف النهائي وفاز بلقب الوصافة في آسيا.

وفاز منتخب إيران بلقب الوصيف لأول مرة كفريق نسائي إيراني في المسابقات الآسيوية في هذا المجال.

یذکر أن منتخب ناشئات إیران لكرة السلة تغلب على منتخب ماليزيا وسنغافورة وغوام في الدور التمهيدي للبطولة وتأهل إلی دور نصف النهائي.

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