تسجيل وفاتين و21 اصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الثلاثاء حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، عن تسجيل وفاتين اثنتين و21 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الاخيرة في البلاد.

واشارت الصحة الايرانية أن إجمالي عدد المصابين بهذا المرض منذ انتشاره داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين و612 الفا و817 مصابا، والوفيات 146 ألفا و306 حالة.

كما نوه البيان بارتفاع مجموع المتعافين من فيروس كورونا في إيران، منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و371 ألفا 463 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و600 الف و469 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد اليوم.

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