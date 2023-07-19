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١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١:٠١ م

إسلامي: سيدرج التكنولوجيا النووية في الكتب المدرسية

إسلامي: سيدرج التكنولوجيا النووية في الكتب المدرسية

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، محمد إسلامي، أن التكنولوجيا النووية سيدرج في الكتب المدرسية حتي يتمكن التلاميذ من الإطلاع على التقنية النووية ودورها في المجتمع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد اسلامي خلال حديث صحفي على هامش مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء الى اقامة المهرجان الوطني الثاني الذي حمل عنوان "أنا التقنية النووية"، مؤكدا ان اقامة هذا المهرجان بمشاركة التلاميذ وتعاون وزارة التربية والتعليم الذين اطلعوا على التقنية النووية كي يزداد حبهم وحوافزهم لتطور وتنمية ايران الاسلامية.

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية قائلا: "من المقرر أن يتم ادراج موضوع التقنية النووية في الكتب المدرسية كي يطلع التلاميذ على دور العلم النووي في حياة الانسان".

/انتهى/

رمز الخبر 1935135

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