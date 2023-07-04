إيران ستتحول إلى مركز لإنتاج وتصدير الأدوية المشعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد محمد اسلامي خلال خطابه في اجتماع الأمناء العامين لمنظمة الشهداء في جميع أنحاء البلاد على ضرورة شرح وتعريف الإنجازات التي حققتها الصناعة النووية ودورها في حياة الناس، مشيرا إلى أن التكنولوجيا النووية تعتبر عنصرا استراتيجيا في بناء القوة في الأبعاد الدولية.

كما أشار إلى ضرورة التعريف بإنجازات منظمة الطاقة الذرية في مجال إنتاج الأدوية المشعة التشخيصية والعلاجية وإمكانية زيادة طاقتها الإنتاجية بمقدار 5 إلى 7 أضعاف، قائلا: "انه بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة في البلاد ، سنتحول قريبا إلى مركز لإنتاج الأدوية المشعة وتصديرها".

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية: "لحسن الحظ، تمكنا خلال الـ 16 شهرًا الماضية من اتخاذ العديد من الخطوات في صعيد المعرفة بالبلازما وتطوير التكنولوجيا في هذا المجال، وكذلك تطوير تكنولوجيا الإشعاع في مجال الطب والزراعة والمجالات الأخرى".

وأوضح: "اننا الآن ننتج ماء ثقيل عالي الجودة في البلاد وحققنا مكانة جيدة في العالم في هذه الساحة ويمكننا تصدير هذا المنتج المهم إلى دول أخرى"، مضيفا: "ان في العقود الماضية، أكد قائد الثورة الإسلامية مرارًا وتكرارًا على ضرورة إنتاج 20 ألف ميغاواط من الطاقة النووية، وقد خطونا الآن خطوات كبيرة في هذا المجال وسننفذ توصياته بالتأكيد".

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