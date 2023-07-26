إسلامي: تفاعلاتنا مع الوكالة الطاقة الذرية مستمرة ومستقرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، على هامش إجتماع مجلس الحكومة: "تمكنا من إنتاج الكعكة الصفراء من الفوسفات التي ستضاف إلى مصادر اليورانيوم المشعة".

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية: "ان محطة بوشهر تنتج باستمرار 1020 ميغاواط من الكهرباء في الساعة ونحن نتجه نحو 20 ألف ميغاواط من الكهرباء".

وتابع: "إن خارطة الطريق لتوطين محطات الطاقة النووية هي من إحدى الإجراءات المهمة التي تم تنفيذها تماشياً مع الوثيقة الشاملة التي استمرت 20 عامًا العام الماضي، وبفضل الله، لدينا اليوم خارطة طريق تعمل بكامل طاقتها".

وأوضح إسلامي: "لقد حددنا خمس مناطق ساحلية من البلاد لبناء محطات كهرباء جديدة ونحن نتجه نحو إنتاج 20 ألف ميغاواط من الطاقة النووية. هناك تفاعل مستمر ومستقر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتستند علاقاتنا مع الوكالة إلى البيان الصادر في مارس الماضي".

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية: "أرسلنا وثائقنا إلى الوكالة الدولية بخصوص المكانين المتبقيين اللذان زعم أنهما ملوثان باليورانيوم، وإذا لم يتم قبولهما فسوف نوضح ونقدم المزيد من الوثائق والمستندات".

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