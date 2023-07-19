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١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٧:٢٢ م

بدأ مؤتمر "حوار الأحزاب السياسية لمجموعة بريكس بلس" بحضور ايران

بدأ مؤتمر "حوار الأحزاب السياسية لمجموعة بريكس بلس" بحضور ايران

بدأ مؤتمر "حوار الأحزاب السياسية لمجموعة بريكس بلس" في جوهانسبرغ بخطاب "بل ماشاتيل" نائب رئيس جنوب إفريقيا وبحضور وفد من الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في هذا المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام ، ويعقد تحت عنوان "بريكس وأفريقيا"، سيناقش بتشكيله لجانا مختلفة 3 قضايا رئيسية وهي "المشاركة من أجل النمو السريع المتبادل" و"التنمية المستدامة" و"التعددية الشاملة" من قبل رؤساء الاحزاب السياسية لدول بريكس والدول الإفريقية وغيرها من الدول المدعوة من آسيا وأميركا اللاتينية.

ويشارك أسد الله بادامجيان، الأمين العام لحزب "المؤتلفة" الإسلامي بالجمهورية الاسلامية الايرانية، في هذا المؤتمر بدعوة من فيكيلة مبالولا، الأمين العام للمؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) ، الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1935149

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