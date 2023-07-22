ايران تحصل على 3 ميداليات برونزية في بطولة آسيا بالكاراتيه لليوم الثاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في اليوم الثاني من منافسات بطولة آسيا بالكاراتيه 2023 في نسختها الـ 19 الجارية حاليا في ملقا بماليزيا، فازت "سارا بهمنيار" بالميدالية البرونزية في وزن تحت 50 كلغم للسيدات بعد ان هزمت غريمتها من السعودية بنتيجة 8-صفر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي وزن تحت 55 كلغم فازت "فاطمة سعادتي" بالميدالية البرونزية بعد ان فازت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على "كوك ايستري" من اندونيسيا بنتيجة 4-3.

وفي وزن تحت 75 كلغم للرجال تأهل "بهمن عسكري" الى المباراة النهائية بعد ان حقق ث انتصارات متتالية حيث فاز "ناظم نورلانف" من قرغيزيا 2-1 ، وعلى "كوفنتشبك محمديف" من اوزبكستان 3-صفر، وعلى "سلطان الزهراني" 3-2 في الدور نصف النهائي، لينافس لاحراز الميدالية الذهبية امام "نوركانات آزيكانو" من كازاخستان.

وفي وزن فوق 84 كلغم للرجال تقلد "سجاد كنج زاده" الميدالية البرونزية بعد فوزه على "سليمان الملا" من الامارات بنتيجة 5-صفر.

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