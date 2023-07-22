السفير الإيراني الجديد يقدم أوراق اعتماده لوزير خارجية أرمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير الجديد الايراني الى ارمينيا مهدي سبحاني، مع وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، وقدم له نسخة من أوراق اعتماده.

وفي هذا الاجتماع، هنأ وزير الخارجية الأرميني مهدي سبحاني على منصبه الجديد كسفير جديد للجمهورية الإسلامية الايرانية في أرمينيا، وأعرب عن أمله في أن تشهد فترة ولايته تعزيز وتعميق العلاقات الودية بين البلدين.

وأعرب سفير بلادنا عن تقديره للاستقبال الحار لوزير خارجية أرمينيا، واستذكر الجذور التاريخية والثقافية العميقة للعلاقات الودية وطويلة الأمد بين البلدين الصديقين، إيران وأرمينيا، وشدد على بذل أقصى جهد خلال فترة عمله في يريفان لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وأشارا الجانبان إلى أهمية استمرار المشاورات السياسية لكبار المسؤولين في البلدين، كما استعرضا آخر تطورات التعاون الثنائي، خاصة في مجالات التجارة والطاقة والنقل وايضا التطورات في المنطقة.

/انتهى/