الصحة الايرانية تسجل 11 اصابة جديدة بفيروس كورنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان جاء في بيان العلاقات العامة والمعلومات بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تقريرها اليومي اليوم الاحد انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 612 ألفا و 857 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 9 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 371 ألفا و 981 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 6 اشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى عدم تسجيل اي حالة وفاة جديدة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبقى اجمالي عدد الوفيات عند 146 ألفا و 306 حالات وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 56 مليونا و 980 ألفا و 369 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 601 ألف و 145 لقاحا.

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