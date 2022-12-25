الصحة الإيرانية تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كرونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الصحة الايرانية، أعلنت في تقريرها اليومي اليوم الأحد، عن تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 560 ألفا و 792 إصابة مؤكدة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 335 ألفا و 938 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مضيفاً ان 70 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل حالة وفاة واحدة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و 674 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و 725 ألفا و 448 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران، وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 108 آلاف و 907 لقاحات.

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