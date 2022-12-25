  1. إيران
  2. المجتمع
٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٦:٥٣ م

الصحة الإيرانية تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كرونا

الصحة الإيرانية تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كرونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، تسجيل 61 إصابة و حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الصحة الايرانية، أعلنت في تقريرها اليومي اليوم الأحد، عن تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 560 ألفا و 792 إصابة مؤكدة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 335 ألفا و 938 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مضيفاً ان 70 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل حالة وفاة واحدة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و 674 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و 725 ألفا و 448 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران، وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 108 آلاف و 907 لقاحات.

/انتهى/

رمز الخبر 1929181

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات