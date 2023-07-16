الصحة الايرانية تسجل 24 اصابة جديدة بكورنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان مركز العلاقات العامة والمعلومات بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تقريره اليومي اليوم الاحد انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 612 ألفا و 784 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 7 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 371 ألفا و 372 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 4 اشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى عدم تسجيل اي حالة وفاة جديدة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبقى اجمالي عدد الوفيات عند 146 ألفا و 304 حالات وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 56 مليونا و 949 ألفا و 768 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 600 ألف و 137 لقاحا.

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