الصحة الإيرانية: تسجيل 18 إصابة ووفاة واحدة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 18 إصابة ووفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم السبت انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 612 ألفا و 935 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 3 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 372 ألفا و 589 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 5 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. واشار التقرير الى تسجيل حالة وفاة واحدة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 146 ألفا و 311 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 57 مليونا و 6 آلاف و 521 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران. وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 601 ألف و 793 لقاحا.

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