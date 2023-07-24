رئيس الشاباك: الوضع مقلق.. أخشى من انتشار الفوضى في "إسرائيل"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، الوضع في كيانه بأنه "مقلق جدا"، معربًا عن خشيته من انتشار الفوضى والعنف.

وذلك في ظل مضي حكومة بنيامين نتنياهو بخطتها لـ"إضعاف القضاء".

جاء ذلك، وفق المراسلة السياسية للقناة 12 العبرية دانا فايس، خلال لقاء رئيس "الشاباك" مع زعيم المعارضة يائير لابيد.

وكشفت "فايس" أن بار عرض على لابيد صورة الوضع الحالية في الشارع "الإسرائيلي" والتي وصفها بأنها "مقلقة جدا".

كما عبر "بار" عن خشيته من تدهور الأوضاع ووصولها إلى مرحلة العنف والفوضى العارمة وما يترتب عليها من "إضعاف إسرائيل أمنيا وسياسيا".

وتزامن هذا اللقاء مع الإعلان عن لقاء بين رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، والذي تمحور أيضا حول خطورة الوضع الحالي على أمن "إسرائيل".

كما أنه يأتي في إطار الجهود التي يبذلها قادة الأجهزة الأمنية في كيان الاحتلال، على قادة المعارضة لـ"تليين" موقفهم والتوصل إلى تفاهمات لوقف حالة التدهور في الشارع.

المصدر: شهاب

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