حماس: جريمة اغتيال ثلاثة مقاومين في نابلس لن تحد من ضربات المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف القانوع في تصريح لوكالة شهاب للأنباء، أن قتل أبطال المقاومة في الضفة لن يضعف من تمددها أو يحد من ضرباتها وستظل عصية عن الانكسار أو الاستئصال، لافتًا إلى أن المقاومين والشباب الثائر سيواصلون ثورتهم حتى تحقيق أهدافها.

وأكد أن دماء الشهداء الأبطال لن تذهب هدراً وستتحول لنار وبارود يطارد الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه وسيدفع العدو ثمن جريمته طال الزمن أم قصر.

وقالت مصادر عبرية، صباح الیوم الثلاثاء، إن ثلاثة مقاومين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباك مسلح في منطقة الطور بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان مقتضب، إنه تم تحييد 3 فلسطينيين أطلقوا النار من سيارة عابرة على قوات الجيش في نابلس.

وذكر المتحدث أن المقاومين فتحوا النار على جنود داخل حاجز عسكري من مسافة 100 متر، وعثر في مركبتهم على أسلحة من نوع M16.

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