كنيست الکیان الصهیوني يقر قانون التعديل القضائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بين المصوتين لصالح إقرار القانون، وزير الحرب، يواف غالان، وقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف لفين عقب إقرار القانون: "اتخذنا الخطوة الأولى في عملية تاريخية لإصلاح النظام القضائي".

وأضاف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش:"بدأنا بإصلاح النظام القضائي وإعادة التوازن بين السلطات وسنستمر في الإصلاح بمسؤولية".

ومن جانبه علق وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير على التعديل بالقول: "هذه بشرى سارة لإسرائيل، فبدءا من اليوم ستكون إسرائيل أكثر ديمقراطية، القانون الذي أقررناه اليوم مهم للديمقراطية، لكن هذه فقط البداية".

وأضاف: "من أجل دولة إسرائيلية أكثر يهودية وديمقراطية، يجب أن نمرر بقية قوانين الإصلاح، بما في ذلك تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة وتغيير سلطات المدعين العامين".

وأفادت مراسلة RT، بتمرير الائتلاف الإسرائيلي لقانون "المعقولية" الذي يمس بسلطة المحكمة العليا بتصويت جميع اعضائه.

وذكرت القناة 12 العبرية، أنه "بعد التصويت على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، أصبح القضاء الإسرائيلي غير مخوّل بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجة عدم المعقولية".

و"اختبار المعقولية" قانون يتيح للمحكمة الإسرائيلية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.

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