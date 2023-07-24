اختتام مناورات "فدائيو سماء الولاية" الجوية بنجاح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن المتحدث باسم مناورات "فدائيو سماء الولاية" الجوية، العميد علي رضا رودباري أعرب عن رضاه عن أداء الطيارين الشباب والكادر الفني بالقوات الجوية، وقال، حققنا الأهداف المحددة سلفا لهذه المناورات وانتهت المناورات بنجاح مساء اليوم.

وأعلن المتحدث بأسم مناورات "فدائيو الولاية" الجوية، انه تم في اليوم الثاني من المرحلة العملياتية للمناورات ، تنفيذ العمليات القتالية الجوية لمقاتلات ميغ 29 وإف 14 بنجاح.

وقال العميد علي رضا رودباري، في اليوم الثاني من المرحلة الرئيسية من المناورات، كانت عمليات الاستعراض والعمليات القتالية الجوية في ظروف الاشتباك ومشهد المعركة الفعلي باستخدام مقاتلات ميغ 29 واف 14 فوق منطقة العمليات بإطلاق Chaf و Flare .

واضاف، تم تنفيذ عمليات التزود بالوقود الجوي فوق جزر الخليج الفارسي، وجمع معلومات الإشارات، والتنصت الإلكتروني والتصوير بواسطة طائرات الاستطلاع والدوريات البحرية P3F، وعمليات الإنقاذ بواسطة طائرات الطوارئ الجوية من طراز C-130 في المنطقة العامة.

وتابع، في هذه المناورات، نفذت عمليات انزال المعدات بنجاح في منطقة العمليات بخبرة ومهارة طياري القوة الجوية بواسطة طائرات من طراز C-130 .

كما نجحت طائرات قاذفات القنابل "كرار" الايرانية المسيرة في تدمير أهداف أرضية بإطلاق قنابل 500 رطل في اليوم الثاني من المرحلة الرئيسية والعملية لمناورات الدفاع الجوي "فدائيو الولاية-11".

وأعلن المتحدث بإسم مناورات الدفاع الجوي "فدائيو سماء الولاية" عن نجاح طائرات قاذفات القنابل "كرار" الايرانية المسيرة في تدمير أهداف أرضية بإطلاق قنابل 500 رطل مشيرا الى ان هذا النوع من القبانل حملتها واستخدمتها مقاتلات F4 و F5 في السابق.

كما افاد العميد علي رضا رودباري بأن هذه المناورات تحاكي المشهد الحقيقي للحرب، مشيرا الى ان المقيّمين والمراقبين لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والمقر المركزي لحضرة خاتم الأنبياء(ص) ومقر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيحضرون في جميع مراحل هذه المناورات لتقييم أدائها وإنجازاتها ونتائجها.

واوضح بأن الطائرات المسيرة والاستطلاعية والمشوشة "كمان 12" ،" كرار" ، "مهاجر 6 "، و"آرش"، المزودة برؤوس حربية وبحملها انواع معدات الحرب الالكترونية والقنابل المطورة والنقطوية وعبر استخدام مبدأ المباغتة قد بادرت الى تدمير الأهداف الحيوية للقوات البرتقالية (قوات العدو الافتراضية) بعد مراقبة وتحديد وتصوير مواقع طائرات الاستطلاع من طراز RF4 ليلة امس.

واضاف العميد رودباري انه في هذه المرحلة من المناورات فقد نجحت طائرة "مهاجر 6 " المسيرة والتابعة لسلاح الجو والمزودة بقنابل "القائم" الذكية والمحددة والمحدثة في ضرب أهداف العدو الأرضية ومعداته أثناء إرسال الصور عبر الإنترنت.

وقال المتحدث باسم "فدائيو سماء الولاية" الجوية للجيش الإيراني، "دمرت مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة التابعة للقوات الجوية للجيش، والمجهزة بقنابل ذكية ومحدثة، مواقع مهمة وحيوية وأهداف للقوات للعدو الافتراضي في اليوم الثاني من المرحلة التشغيلية للمناورات".

واضاف المتحدث باسم "فدائيو سماء الولاية" الجوية للجيش الإيراني، "في اليوم الثاني من المرحلة الرئيسية والتشغيلية لهذه المناورات، بعد رصد وتحديد وتصوير المواقع بواسطة طائرات RF4 طائرات الاستطلاع مهاجر 6 وكمان 12 ، قامت الطائرات المسيرة من طراز آرش، والمجهزة برؤوس حربية، بتدمير أهداف مهمة وحيوية لقوات العدو الافتراضي".

وأضاف: في هذه المرحلة من المناورات نجحت طائرة مهاجر 6 بدون طيار التابعة لسلاح الجو في إصابة أهداف العدو الأرضية ومعداته.

وكانت القوات الجوية بالجيش الإيراني، قد أطلقت أمس الأحد، مناورات "فدائيو سماء الولاية" في منطقة أنارك بأصفهان وسط البلاد.

وانطلقت المرحلة الرئيسية والمرحلة العملياتية لمناورات "فدائيو سماء الولاية" مساء أمس الأحد بنداء "ياحسين (ع)" من قبل قائد القوات الجوية العميد حميد واحدي في منطقة أنارك العامة بأصفهان، وبمشاركة جميع قواعد القوات الجوية وبمركزية قاعدة الشهيد بابائي الجوية.

وكان قائد القوات الجوية للجيش الإيراني العميد أمير حميد واحدي قد أشار إلى بدء المرحلة الرئيسية والمرحلة التشغيلية لمناورات " فدائيو الولاية" الحادي عشر الجوية، قال: اعتبارًا من مساء اليوم، ستُقام مناورات "فدائيو الولاية" بمشاركة جميع القواعد الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بمركزية قاعدة الشهيد بابائي الجوية في منطقة أنارك العامة بأصفهان.

وأضاف، إن بعض الطائرات والمقاتلات تم نشرها في قاعدة أصفهان منذ عدة أيام، وقال: في هذه المناورات، سيقوم الشباب والمبدعون الذين تعلموا جميع اختصاصاتهم داخل البلاد وتحت إشراف أساتذة إيرانيين، باستخدام 92 نوعا من المقاتلات، والقاذفات، والطائرات المسيرة، وتنفيذ مجموعة متنوعة من عمليات الاستطلاع والتصوير وتدمير الأهداف الجوية والبرية، والعمليات النفسية، والحرب الإلكترونية والدفاع المدني، واختبار الأنظمة والأدوات الحديثة المنتجة حديثا.

وأضاف: هذه المناورات هي إحدى المناورات المعتمدة من قبل مقر خاتم الأنبياء المركزي، وتقام بهدف رفع مستوى القوة القتالية، وللحصول على نموذج مناسب للقتال في ظروف حقيقية، باستخدام مختلف أنواع الطائرات المأهولة وغير المأهولة.

وتابع: إن هذه المناورات ستقام على أساس الاكتفاء الذاتي والثقة بالنفس للقوات الجوية، وخلالها سيستخدم الطيارون التكتيكات القتالية وأنواع مختلفة من عمليات الطائرات المسيرة الهجومية والبعيدة المدى.

واعتبر العميد أمير واحدي الرسالة المهمة لهذه المناورات هي الصداقة والسلام والأمن في المنطقة، وقال: إن الأمن المستدام والتنمية وتوطيد العلاقات الإقليمية وحسن الجوار والدفاع عن الحدود الجوية للبلاد من محاور المناورات. القوات الجوية للجيش، إلى جانب القوات المسلحة الأخرى في البلاد وبأوامر من القائد الأعلى، هي المسؤولة عن أمن سماء إيران الإسلامية.

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