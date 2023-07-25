كنعاني: اصابع الكيان الصهيوني خلف حادثة الإساءة للقرآن الكريم اصبحت واضحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، في تغريدة له على تويتر، إلى ان اصابع الكيان الصهيوني واضحة وراء فتنة الاساءة للقران الكريم .

وتوجه كنعاني بالنصيحة إلى الحكومات التي سمحت بهذه الاساءة بعدم التضحية بمصداقيتها وسمعتها من أجل مصالح هذا الكيان .

وشهدنا في الأسابيع الماضية الإساءة للقرآن الكريم في السويد والدنمارك ، والأعمال المهينة التي قوبلت برد فعل حاد من الدول الإسلامية ، وتم استدعاء سفراء ورؤساء البعثات السويدية والدنماركية في هذه الدول إلى وزارة خارجية هذه الدول ، وجرى ابلاغهم بالاحتجاج الشديد لهذه البلدان.

كما قام العراق بإعادة سفيره من ستوكهولم وطلب من السفير السويدي بمغادرة بغداد.

كما تم استدعاء القائم بالأعمال وسفير السويد ، وكذلك سفير الدنمارك ، إلى وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، وأعلن وزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان أنه حتى تغير الحكومة السويدية نهجها ، لن تقبل ايران سفيرًا جديدًا لهذا البلد في طهران ولن ترسل سفيرها إلى ستوكهولم الذي تعليق إرساله بسبب الاساءة للقران في السويد من قبل احد المتطرفين .

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