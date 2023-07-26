كنعاني یعلن عن عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي یوم الاثنين المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عن عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يوم الاثنين المقبل.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: عقب الاقتراح المشترك لوزيري خارجية جمهورية إيران الإسلامية والعراق، وبعد اتصالات وزير خارجية بلادنا أمير عبد اللهيان مع نظرائه في الدول الإسلامية وإرسال رسائل إليهم، ومحادثة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ورسالة بعث بها إلى الأمين العام. وافقت تلك المنظمة على عقد اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية يوم الاثنين المقبل وفي هذا الاجتماع ستناقش قضية إهانة القرآن الكريم في السويد والدنمارك.

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