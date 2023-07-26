"هآرتس": نصر الله كان صائباً في نظرية "بيت العنكبوت"

ووفق ما ورد في الصحيفة فإنّه "على مدى أشهر توقّعت منظمات الاحتجاج الخطوة الحاسمة من الطيارين والملّاحين في الاحتياط، وطوال المدة الأخيرة، بدا ائتلاف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو متحجراً حيال تحذيرات الخبراء وخطر الضرر في الاقتصاد وإدانات من العالم، ومصمم على مواصلة تشريع الانقلاب".

وتقول الصحيفة إنّ "كثيرين من معارضي الانقلاب اعتقدوا أنهم أمام خطر واضح وفوري، مشيرة إلى أنّ هذا يحصل "في ظل ضرر أكيد بالكفاءة العملياتية لسلاح الجو، ولن يكون هناك خيار لرئيس الحكومة سوى التراجع".

وأوضحت الصحيفة أنّ تدمير "الجيش" من الداخل لا يُقلق نتنياهو بوجهٍ خاص، فالصراع بعيد عن أن ينتهي.

ووفق الصحيفة فإنّ هيئة الأركان تعترف ببدء تآكل أوّلي في الكفاءة التنفيذية، خصوصاً في سلاح الجو، حيث طُلب أمس من وحدات خاصة إعادة تنظيم مهام التصنيف وأنشطة بلورتها، بسبب مغادرة عناصر احتياط.

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