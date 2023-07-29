القنصل الايراني في كربلاء: الزوار الايرانيون بخير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كريمي في تصريح صحفي اليوم السبت: "إن في حادثة اندلاع الحريق في شارع الإمام علي (ع)، يوم امس الجمعة، لقي خمسة أشخاص حتفهم حتى الآن جميعهم من غير الإيرانيين، بحسب إعلان السلطات العراقية".

يذكر انه اندلع مساء أمس (الجمعة) حريق في سوق تجاري قديم يقع في شارع الإمام علي (ع) في كربلاء المقدسة، حيث تجري فيه أنشطة تجارية مختلفة.

وحسب تقرير إدارة إطفاء كربلاء ، فقد تم تسليم الجثث إلى مركز شرطة المنطقة للتحقيق الجنائي وانه اصيب عدد من الأشخاص بحروق جراء هذا الحادث.

اعلنت محافظة كربلاء ان سبب الحريق هو انفجار عبوات غاز في احد مخازن الملابس في الشارع المذكور قرب مرقد الامام الحسين (ع).

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